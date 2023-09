Twee mensen veroordeeld voor valse alzheimerdiagnoses in Ohio

In de Amerikaanse staat Ohio zijn twee oprichters van een kliniek veroordeeld vanwege het vals diagnosticeren van patiënten met de ziekte van Alzheimer, dementie en andere aandoeningen, meldt persbureau AP.

Het gaat om de voormalige directeur van een kliniek in Toledo en haar echtgenoot die kno-arts is. Het echtpaar startte in 2014 de kliniek en werd door tientallen patiënten beschuldigd van valse diagnoses.

De voormalige directeur Sherry-Ann Jenkins (61) kreeg gisteren zes jaar celstraf opgelegd. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie was de oud-directeur niet opgeleid om medische zorg te verlenen en had zij daar geen vergunning voor. Haar man Oliver Jenkins (59) kreeg een celstraf van 41 maanden. Hij bemoeide zich nauwelijks met de kliniek en had ook niet de juiste papieren om dergelijke diagnoses te stellen.

Man tekende als verwijzende arts

Sherry-Ann deed zich valselijk voor als arts en factureerde patiënten voor onnodige behandelingen, zoals geheugenoefeningen en middelen als kokosolie om het geheugen te verbeteren. Haar man tekende voor deze behandelingen als de verwijzende arts. Een patiënt die vals gediagnosticeerd werd met alzheimer was 21 jaar.

Sinds 2017 werden er meerdere rechtszaken aangespannen tegen Sherry-Ann door meer dan zestig mensen. Sommige patiënten ondergingen maandenlang behandelingen terwijl ze dachten dat ze terminaal ziek waren.

Volgens AP pleegde een patiënt zelfmoord. Er waren ook patiënten die hun baan hadden opgezegd of nog een laatste lange reis maakten.