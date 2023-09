Eerste puntenverlies voor AZ na gelijkspel tegen Heracles Almelo: 1-1

De Griekse spits was daarmee de eerste AZ-speler met een doelpunt in elk van de eerste zes wedstrijden van een eredivisiecampagne.

Heracles Almelo had tot dan toe nauwelijks iets laten zien en mocht van geluk spreken dat AZ het overwicht niet in extra treffers had uitgedrukt. Onder anderen Myron van Brederode liet een kans liggen.

Tot blije gezichten leidde die prestatie uiteindelijk niet, want door het gelijkspel van AZ is PSV nu alleen koploper. De Noord-Hollanders staan tweede op twee punten achterstand en ontvangen zondag Fortuna Sittard.

Na de 1-1 van Ouahim werd AZ wat slordiger, al bleef het zoeken naar een opening in de defensie van de bezoekers uit Overijssel. Heracles Almelo hield na liefst zeven minuten toegevoegde tijd stand en koesterde het punt, ook al kwam het met dank aan keeper Michael Brouwer goed weg bij een enorme kans voor Pavlidis.

AZ moest in de eredivisie voor het laatst in 2005 in eigen huis puntenverlies toestaan tegen de Almeloërs. Toen werd het 2-2 door een goal van Heracles-doelman Martin Pieckenhagen in blessuretijd.