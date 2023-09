Ricciardo lijkt ook Qatar te missen door handblessure, blik gaat al op Austin

Christian Horner, teambaas van Red Bull (verboden aan AlphaTauri), vertelde vandaag dat de kans gering is dat Ricciardo over ruim een week al hersteld is en in Qatar kan rijden. "Dat is eerder onwaarschijnlijk dan waarschijnlijk", zei hij.

"Hij herstelt goed, maar hij hoeft zich niet te haasten", zei Horner daarover. "Daniel is verzekerd van een vast stoeltje voor volgend jaar, dus waarom zou hij zich haasten om terug te keren in Qatar?"

De blik gaat vast op eind oktober, als er in het Amerikaanse Austin gereden zal worden. "Het is misschien beter om die tijd te gebruiken als voorbereiding op de race in Austin, want dat is een hobbelig circuit. Maar ik weet dat hij zelf zijn zinnen heeft gezet op Qatar. Hij rijdt volgende week in de simulator en dan nemen we een beslissing."