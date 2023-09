Nederlandse honkballers plaatsen zich met zege op Israël voor halve finale EK

De Nederlandse honkbalploeg heeft op de EK de halve finales bereikt door in het Tsjechische Brno Israël met 12-2 te verslaan.

Titelhouder Oranje, dat 24 van de vorige 36 EK's won, stond na één inning al met 6-0 voor na twee keer keer vier-wijd, gevolgd door honkslagen van Jurickson Profar, Sicnarf Loopstok, Jonathan Schoop en Delano Selassa.

Israël produceerde 9 honkslagen (Oranje had er 15), maar die vielen te verspreid om de spanning terug te kunnen brengen. Huijer stuurde als winnend werper vijf Israëli's met drie-slag naar de kant.

Van serieuze tegenstand is op het EK tot nog toe geen sprake geweest voor het 'Koninkrijksteam'. In de groepfase won de Nederlandse ploeg met groot verschil van achtereenvolgens Frankrijk (9-0), Oekraïne (16-3) en Kroatië (15-2).

Volgende tegenstander: Spanje

In de halve finales wacht vrijdag om 18.30 uur Spanje, dat in de kwartfinales weinig heel liet (18-3) van Zweden. Dat land had in de poulefase verrassend Italië achter zich gelaten.

Spanje strandde in zijn honkbalgeschiedenis vaak in de halve finales. Van de achttien wedstrijden gingen er vijftien verloren. In 1955 won Spanje het EK in eigen land. Het honkbal werd in die tijd groot gemaakt door Spanjaarden met Cubaanse roots.