Zorgen om collega's en verwarring; ooggetuigen vertellen over schietpartij Erasmus MC

De schietpartij bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam leidde tot chaos en verwarring bij medewerkers, patiënten en bezoekers. Sommigen moesten op bevel van het arrestatieteam mensen in veiligheid brengen. Anderen dachten lange tijd dat het om een oefening ging. Rond 14.25 uur kwamen bij de politie meldingen binnen over de schietincidenten. Eerst werd er geschoten in een woning aan het Heiman Dullaertplein, daarna in een bijgebouw van het ziekenhuis. Mensen in het ziekenhuis hoorden veelal van anderen dat werd geschoten, waarop paniek ontstond: "Mensen begonnen te rennen," zegt een medewerker facilitaire dienstverlening tegen Rijnmond.. Ik heb op bevel van het arrestatieteam mensen naar binnen getrokken bij onze vaccinatieafdeling om te schuilen."

Overal waar het kon moest het ziekenhuis leeg. Iedereen liep verward rond toen ze naar buiten gingen. Medewerker facilitaire dienstverlening

De vrouw kon het ziekenhuis verlaten, maar een deel van haar collega's bleef achter: "We hebben ze gebeld en ze mogen de afdeling niet af van het arrestatieteam. Alles is gebarricadeerd waar ze zitten. Ze zitten nu op de patiëntenafdeling samen met de patiënten. Overal waar het kon moest het ziekenhuis leeg. Iedereen liep verward rond toen ze naar buiten gingen." Een andere medewerker maakt zich zorgen over haar collega's die achterbleven in het ziekenhuis: "Bij mij overheersen nu de zorgen over onze medewerkers. Ik hou contact met collega's en gelukkig kwam er een seintje dat ze binnen moesten blijven en de afdelingen niet af mochten. Ik hoop dat ze, zolang ze zich aan de orders van het arrestatieteam houden veilig zitten".