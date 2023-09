Twee doden en een zwaargewonde bij schietincidenten, 'gitzwarte dag' voor Rotterdam

Het motief van de verdachte, die volgens hoofdofficier van justitie Hillenaar meewerkt met het onderzoek, is nog niet duidelijk. Volgens bronnen zou hij zijn afgewezen voor een opleiding. "Dat is een scenario waar we rekening mee houden", aldus burgemeester Aboutaleb. "Al die relationele verbanden moeten uitgezocht worden."

De politie kreeg na de eerste meldingen vanmiddag verschillende signalen over de plek waar de verdachte zich zou ophouden. Uiteindelijk wisten ze hem aan te houden onder het helikopterdek van het ziekenhuis. Hij had een vuurwapen bij zich en droeg een kogelwerend vest.

De verdachte van de twee dodelijke schietpartijen vanmiddag in Rotterdam, is student aan het Erasmus MC. Dat vertelde hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar tijdens een persconferentie. Wat het motief voor de schietpartijen is, is nog niet duidelijk. - NOS

De verdachte handelde in ieder geval alleen, zegt de politie. "We zien de daad als een gerichte actie, maar het hoe en waarom moet worden onderzocht." In het geval van de docent is er mogelijk sprake van een doelbewuste actie, zegt politiechef Fred Westerbeke. "Het heeft er alle schijn van dat hij daar gericht naar binnen is geweest, maar of het doelbewust was, kan je alleen van de verdachte zelf horen."

Wat hem ten laste wordt gelegd is nog niet bekend. Het is volgens hoofdofficier Hillenaar niet uitgesloten dat hij voor moord wordt vervolgd.

De verdachte is een bekende van justitie. In 2021 is hij veroordeeld voor dierenmishandeling. Of hij in een zorgtraject zat wordt onderzocht.

Burgemeester Aboutaleb betitelde de incidenten en hun afloop als een gitzwarte dag. "Je bent bezig de stad te besturen en dan word je hierdoor opgeschrikt. Ik ben boos en verdrietig." De burgemeester betuigde zijn medeleven aan de naasten van de slachtoffers. "We zorgen ervoor dat degenen die zorg nodig hebben steun en opvang krijgen."