Deel politiek verliest geduld met gokbranche: te veel grote schulden

Op 1 oktober 2021 werd online gokken gelegaliseerd. Twee jaar later gaan er in de politiek alweer stemmen op om de online gokmarkt stevig aan te pakken. "De legalisering van online gokken is mislukt", zegt partijleider Mirjam Bikker van de ChristenUnie. "De vraag is nu hoeveel gokverslaafden er nog bij moeten komen voor we de legalisering terugdraaien." De Nationaal Rapporteur Verslavingen, Arnt Schellekens, stuurde vandaag een twintigtal adviezen aan het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer over online gokken. De naam van zijn rapport is duidelijk: Gokken met gezondheid. Schellekens onderzocht de gevolgen van het legaliseren en concludeert dat onnodig veel mensen in de problemen komen. Die variëren van schulden tot ernstige depressies. Hij vindt dat de politiek snel moet ingrijpen, bijvoorbeeld door gokbedrijven wettelijk aansprakelijk te houden voor hoge gokschulden. Ook onder partijen die destijds in de Eerste Kamer voor de legalisering stemden - dat zijn VVD, PvdA, GroenLinks, D66 en PVV - heerst ontevredenheid over hoe het uitpakt. Heroverwegen "Het legaliseren heeft een grote averechtse werking gehad voor jongeren en kwetsbare mensen", zegt Kamerlid Söngul Mutluer van GL-PvdA. "De aanbieders maken hun zorgplicht niet waar. Als de gokbranche niet in staat is dit te verbeteren dan moet de Kamer heroverwegen of dit wel zo'n goed idee was." "Jongeren komen in de val terecht van steeds meer gokken", zegt D66-Kamerlid Hülya Kat. "Het beleid moet zo snel mogelijk bijgestuurd worden." Beide partijen denken dan aan speellimieten om grote schulden te voorkomen en het beperken van reclame, zoals de Nationaal Rapporteur voorstelt. Voor D66 is het terugdraaien van het legaliseren van online gokken geen optie. "Dan verdwijnt het naar de illegaliteit", zegt Kat.

Gokken in de verkiezingsprogramma's: "Geen Las Vegas aan de Noordzee" Voor bepaalde politieke partijen staan gokken en gokverslaving altijd op de agenda. Zoals bij de SP: "We willen niet dat Nederland een Las Vegas aan de Noordzee wordt en stellen daarom veel strengere eisen aan het gokken." De partij wil een nog strenger verbod op online gokreclames. Holland Casino en nationale loterijen mogen niet uit zijn op meer klanten. De ChristenUnie besteedt zelfs een hele pagina aan het onderwerp. Samengevat: "Het verwoestende Nederlandse gokbeleid wordt teruggedraaid en alle vormen van kansspelen worden verboden." Het CDA, tegen legalisering, wil dat gokaanbieders die veel schulden veroorzaken zwaarder worden gereguleerd en belast. Volt wil een verbod op gokreclames. GL-PvdA wil dat ook, en daarnaast beleid zoals in België. Mensen mogen daar per week maximaal 200 euro inzetten via gokwebsites. En gokbedrijven moeten meer aan preventie doen of raken anders hun licentie kwijt. BBB wil dat alleen de Nederlandse Loterij een vergunning krijgt voor een grote landelijke loterij. Kleine en lokale loterijen met prijzen onder de 10.000 euro en casino's blijven toegestaan. VVD, D66, PVV, PvdD, FvD, JA21, BIJ1 en BVNL hebben niets specifieks over gokken opgenomen.