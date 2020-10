Nadal op recordjacht in finale Roland Garros: 'Spektakel tegen Djokovic'

Rafael Nadal is blij na zijn overwinning op Diego Schwartzman - AFP

Eigenlijk spreken de statistieken voor zich. Als Rafael Nadal vanmiddag om 15.00 uur de baan betreedt voor zijn dertiende finale op Roland Garros, doet hij dat als de grote favoriet. En mocht hij inderdaad ook voor de dertiende keer winnen, dan zal het niet zomaar een overwinning zijn. Als Nadal wint in Parijs, is dat zijn honderdste zege op Roland Garros. Bovendien komt de 34-jarige Spaanse tennisser dan op twintig grandslamtitels. Een evenaring van het record van Roger Federer. Imposante cijfers.

Overigens geldt dat ook voor zijn tegenstander Novak Djokovic. De nummer één van de wereld staat op zeventien grandslamtitels, speelde vier finales op Roland Garros, maar won het graveltoernooi in Parijs pas één keer. Dat was in 2016, toen Nadal in de derde ronde al moest opgeven vanwege een polsblessure. Dat jaar won de Servische tennisser bovendien voor het laatst op een gravelbaan van Nadal, tijdens het masterstoernooi in Rome. Prestigestrijd Tjerk Bogtstra, voormalig Davis Cup-captain en tegenwoordig trainer bij zijn eigen Tennis Academy in Doorn, heeft dan ook hoge verwachtingen van de finale. "Het wordt echt een spektakel. Een finale tussen Nadal en Djokovic is altijd een prestigestrijd, maar nu staan er ook nog records op het spel." Bogtstra verwacht dat die cijfers bij beide tennissers in het achterhoofd zitten. "Natuurlijk. Als je dat record van Federer evenaart, schrijf je geschiedenis en het zou me niets verbazen als je dan voor altijd dat record houdt. En wint Djokovic, dan heeft ook hij veel kans om ooit nog op twintig te komen."

Twaalf finales, twaalf titels voor Nadal op Roland Garros - NOS

Voor het eerst wordt Roland Garros, vanwege het coronavirus, in september en oktober gespeeld, in plaats van aan het begin van de zomer. "Dat heeft zeker invloed", aldus Bogtstra. "Nadal praat normaal niet over bijzaken, maar dit keer heeft hij al een paar keer aangegeven dat de omstandigheden anders zijn. Het is ook geen excuus, hij heeft gewoon gelijk." "Het is kouder, de ballen stuiteren veel minder hoog en dat is in het nadeel van Nadals speltype met zijn hoge topspinballen. Die komen nu minder goed uit de verf. Maar hij staat niet voor niets in de finale." Minder publiek Daarnaast is er veel minder publiek aanwezig bij de wedstrijden. "Ik vind dat vooral een nadeel voor de kijker", aldus Bogtstra. "Je voelt toch dat er minder sfeer is en dat is jammer. Maar Nadal en Djokovic zijn zo professioneel, dat heeft op hen geen invloed." "Djokovic heeft soms wel zijn maniertjes waardoor hij het publiek tegen zich kan krijgen, maar gek genoeg wordt hij daar meestal juist beter van. Dan verandert hij in een soort soldaat."

Novak Djokovic tijdens de halve finale tegen Stefanos Tsitsipas - AFP

Een evenaring van het record van Federer, die dit tennisseizoen overslaat vanwege een knieblessure, betekent dat ook het einde van een tijdperk? "Het is best reëel dat Nadal of Djokovic hem voorbijgaat. Ze zijn allebei nog niet bezig met hun afscheidstournee en Federer lijkt dichter bij het einde van zijn carrière." "Als Nadal en Djokovic blijven tennissen en fysiek in orde blijven, dan spelen zij nog wel een paar jaar om de prijzen en is de kans dus groot dat ze ooit meer dan twintig titels op hun naam schrijven op grandslamtoernooien."

2016: Djokovic eindelijk de beste op Roland Garros - NOS