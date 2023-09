Opmerkelijke samenwerking: Pokémon in Van Gogh Museum

Het doel is volgens Gordenker niet om reclame te maken voor Pokémon. Het Van Gogh Museum wil met de samenwerking een nieuw publiek in het museum krijgen. "Kinderen en jongeren vinden Pokémon interessant, maar het is ook populair bij twintigers en dertigers", zegt Gordenker.

De samenwerking tussen Pokémon en het Van Gogh Museum ontstond in aanloop naar het 50-jarig jubileum van het museum dit jaar, zegt directeur Gordenker. Er zijn volgens haar meer raakvlakken tussen de twee dan je zou verwachten. "Pokémon is Japans: het is een icoon van de Japanse beeldcultuur. En Van Gogh was erg bezig met Japanse prentkunst."

In het museum hangen tot begin januari Pokémonschilderijen die zijn gebaseerd op bekende werken van Van Gogh. Zo is Pikachu afgebeeld met een grijze vilthoed, een verwijzing naar het werk Zelfportret met grijze vilthoed (1887). Snorlax en Munchlax zijn te zien in een schilderij dat geïnspireerd is op De slaapkamer (1888). Ook is er voor kinderen een Pokémon Adventure speurtocht langs de werken van Van Gogh.

Wanneer kinderen al op jonge leeftijd in het museum komen, is dat volgens Gordenker een investering in de toekomst. "Als je voor een bepaalde leeftijd niet in een museum bent geweest, is de drempel veel hoger om op latere leeftijd te gaan." Daarnaast is het volgens de directeur "natuurlijk ook heel leuk om kinderen in huis te hebben".

Wat Van Gogh ervan gevonden zou hebben dat er Pokémon tussen zijn zonnebloemen rondlopen, is niet meer te achterhalen. "We weten wel dat hij altijd geïnteresseerd was in nieuwe ontwikkelingen", zegt Gordenker. "We hopen dat hij positief zou reageren."