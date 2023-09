Vakantiebedrijf Vacansoleil nu echt failliet

Vakantiebedrijf Vacansoleil is failliet. De campingaanbieder kampt met schulden en vroeg dinsdag al een uitstel van betaling aan na een mislukte overnamepoging. Ook de gestegen rente en stijgende kosten door inflatie spelen een rol.

Er zijn "ontzettend veel geïnteresseerden die op korte termijn de onderneming willen doorstarten", laat Vacansoleil weten. "Dat is hoopgevend nieuws."

Nu er faillissement is aangevraagd, kan een curator in gesprek met partijen die interesse hebben in een (gedeeltelijke) doorstart. Wat er met het bedrijf gaat gebeuren, is dus nog onzeker.

Garantie voor reizigers

De campingaanbieder zegt jaarlijks de vakantie voor bijna een half miljoen Nederlanders te regelen in 22 landen. De vakantiegangers die al geboekt hadden via Vacansoleil zouden nog gewoon op vakantie moeten kunnen gaan. Deze reizen worden namelijk vergoed uit het garantiefonds SGR. Voor de 300 medewerkers zouden de salarissen via de uitkeringsinstantie worden geregeld.

Het bedrijf uit Eindhoven geeft aan in contact te staan met klanten die al een vakantie geboekt hebben. Voor de mensen die al zijn vertrokken, zijn er geen problemen volgens Vacansoleil. Wel zegt de aangestelde bewindvoerder dat het lastig is om alle vakantiegangers direct duidelijkheid te bieden. "Wij willen op korte termijn in beeld hebben welke mogelijkheden er zijn om helderheid te krijgen rond de vakanties die nu plaatsvinden en nog gaan plaatsvinden."

Tijdens de coronalockdowns kwam Vacansoleil, zoals veel operators en reisorganisaties, in problemen omdat alle vakanties moesten worden geannuleerd. Het bedrijf kwam die periode door dankzij NOW-steun. De woordvoerder van het bedrijf benadrukt dat vooral de schuldenlast het grote probleem is.