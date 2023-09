Ajax voert gesprekken met Van Praag en Van Wijk over positie in rvc

Ajax voert gesprekken met erevoorzitter Michael van Praag en Leo van Wijk over een positie in de Raad van Commissarissen.

Dat heeft de club bevestigd in een persbericht naar aanleiding van berichten in diverse media, die melden dat de komst van het duo al rond is. "Aangezien het hier een lopend proces betreft, kunnen er verder geen mededelingen over gedaan worden", aldus Ajax.

Met Van Praag en Van Wijk heeft de club twee ervaren sportbestuurders met 'Ajax-dna' op het oog om de bestuurlijke problemen op te lossen.

Van Praag (76) was van 1989 tot 2003 veertien jaar voorzitter van Ajax. In die periode behaalde hij grote successen met de club, met de eindzege in de Champions League en de wereldbeker voor clubteams in 1995 als hoogtepunt. Daarna werd hij voorzitter van de KNVB, zat hij in het bestuur van de UEFA en dong hij mee naar de positie van voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA.

Ook Van Wijk (76) heeft al veel bestuurlijke ervaring bij de Amsterdamse club. De voormalige president-directeur van de KLM was tussen 2012 en 2016, na de 'fluwelen revolutie' van Cruijff, lid van de Raad van Commissarissen. Van 2016 tot 2020 was hij voorzitter. Twee jaar geleden werd hij ook benoemd tot erelid van de club.

Bestuurscrisis

Afgelopen dagen kwam de bestuurscrisis bij Ajax tot een kookpunt. Als gevolg van de sportieve malaise in Amsterdam kregen de leden van de rvc veel kritiek van de supporters.

Gisteren maakte rvc-voorzitter Pier Eringa zijn vertrek bekend. Daardoor waren er plots twee vacatures in de raad, naast de overgebleven Annette Morsman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen. Jan van Halst is tijdelijk doorgeschoven naar de functie van interim-algemeen directeur.

Volgens Ernst Boekhorst, de nieuwe voorzitter van de bestuursraad, is Ajax nu vooral gebaat bij rust. Dat zei hij gisteren na het vertrek van Eringa: