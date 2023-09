Coen en Sander krijgen ochtendshow op nieuwe radiozender JOE

Coen Swijnenberg en Sander Lantinga stappen over naar de nieuwe radiozender JOE. Dat heeft DPG Media, de eigenaar van de zender, bekendgemaakt. Het bekende radioduo gaat voor JOE de ochtendshow voor hun rekening nemen. Wanneer ze daarmee starten, is nog niet bekend.

"Na bijna twintig jaar met de luisteraar terug in de auto van werk te hebben gezeten, gaan we op JOE met ze opstaan", zegt Swijnenberg in een verklaring op de website van de nieuwe zender. "We zijn ontzettend blij met deze stap en hebben zin om met een nieuw, bevlogen team de zender op te gaan bouwen!" Ook collega Lantinga is blij met de stap. "Het is tijd voor een nieuw avontuur en we gaan op JOE doen wat we altijd al het liefst doen: met zijn tweeën een dagelijkse show maken."

'Hartstochtelijke wens'

Swijnenberg en Lantinga begonnen in 2004 als duo met een programma op vrijdagavond op 3FM. Grote bekendheid kregen ze vanaf 2006 met de Coen en Sander Show, waarvoor ze in 2008 een Gouden RadioRing kregen. In 2015 verhuisden de twee, met hun show, naar Radio 538.

In mei vorig jaar maakten de dj's bekend dat Radio 538 had besloten te stoppen met de dagelijkse middagshow. De Coen en Sander Show is sinds oktober een vrijdagmiddagprogramma. Daarnaast hebben Swijnenberg en Lantinga soloshows op Radio 538 en Radio Veronica. Lantinga liet eerder dit jaar in een podcast van Ruud de Wild weten graag weer een dagelijkse show met Swijnenberg te willen maken. Dat gebeurt dus nu bij JOE.

De nieuwe radiozender is op 1 september begonnen met uitzenden. De programmering wordt vooralsnog opgevangen door dj's van Qmusic, een andere zender van DPG Media. Programmadirecteur Iwan Reuvekamp zegt dat JOE met het binnenhalen van het bekende radioduo "een hartstochtelijke wens van heel veel radioluisteraars vervult".