Blauwtongvirus rukt op in Nederland, besmettingen op honderden plekken

Het blauwtongvirus verspreidt zich in rap tempo door Nederland. Begin september werd het virus op vier schapenhouderijen in Noord-Holland en Utrecht vastgesteld, maar Inmiddels blijkt uit cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat er in ieder geval 319 bedrijven besmet zijn. De meeste liggen in het midden van het land, maar steeds vaker duikt het virus ook in andere regio's op. Ook koeien raken besmet.

Het is voor het eerst sinds 2009 dat de ziekte, die geen gevaar voor mensen vormt, weer in Nederland aanwezig is.

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) krijgt via haar leden te horen dat "de ziekte ernstige vormen aanneemt". "Helaas krijgen we veel meldingen binnen over hoge sterfte onder getroffen schapen", zegt Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren van de LTO. Het gaat om ruim 400 meldingen. "Daarnaast komen ook steeds meer meldingen over runderen met ernstige ziekteverschijnselen binnen. Onze leden maken zich zorgen en dat is begrijpelijk als we kijken naar het ziekteverloop."

'Stille ramp'

Hoeveel schapen en koeien tot nu toe aan het virus zijn bezweken is niet duidelijk. Volgens Siert-Jan Boersema, schapenhouder en dierenarts in Purmerend, lijkt het virus zich dit keer veel sneller te verspreiden dan bij de vorige uitbraak zeventien jaar geleden.

"Het is bijna niet bij te benen. Bij behandeling in een vroeg stadium kun je dieren er nog doorheen trekken, maar op het moment dat je later bent lukt dat minder goed." Boersema heeft zelf vijftig schapen. Vorige week stierven er zes, één overleefde de besmetting.

In Utrecht werken dierenartsen zich deze week een slag in de rondte. "Het is zo druk dat we het nauwelijks aankunnen", zei herkauwerdierenarts David Speksnijder eerder tegen week tegen RTV Utrecht. Hij en zijn collega's zagen tientallen dode dieren. "Dit is een stille ramp."