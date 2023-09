Basketbalbond draagt één kandidaat voor als nieuwe voorzitter: Van Praag

De kans is groot dat Michael van Praag de nieuwe voorzitter van de Nederlandse basketbalbond (NBB) wordt. De 76-jarige sportbestuurder is als enige kandidaat voorgedragen bij de verkiezing, die op 25 november tijdens de algemene ledenvergadering zal plaatsvinden.

Het nieuws komt op dezelfde dag dat Ajax bevestigt met Van Praag in gesprek te zijn over een positie in de Raad van Commissarissen van de Amsterdamse club.

Schat aan ervaring

Als Van Praag wordt verkozen tot nieuwe voorzitter, haalt de NBB een schat aan bestuurlijke ervaring binnen. De afgelopen acht jaar was Van Praag voorzitter bij de Nederlandse Sportraad, het onafhankelijke adviesorgaan waar hij zich hard maakte voor de Nederlandse sport in het algemeen.

Daarvoor zat hij in het bestuur van de UEFA en was hij voorzitter van Ajax en de KNVB.

Van Praag moet bij de NBB de opvolger worden van Joop Brakenhoff. Die heeft zijn afscheid aangekondigd, omdat hij de functie niet langer kan combineren met zijn werk.