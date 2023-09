Vanavond op tv: Opties bij zelf gekozen levenseinde • 'Helder inkomensbeleid nodig'

De opties bij een voltooid leven

Als euthanasie niet mogelijk is, terwijl je wel vindt dat je leven is voltooid, wat doe je dan? Een pil van Drion is er niet. Middel X is illegaal en leidt tot een eenzame en mogelijk gruwelijke dood. Zijn er nog andere manieren voor een humane dood? Te gast is huisarts-onderzoeker Eva Bolt.