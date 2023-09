Acteur Michael Gambon overleden, bekend als Perkamentus en Singing Detective

De Ierse acteur Michael Gambon is overleden, enkele dagen voor zijn 83ste verjaardag. Hij had een rijke carrière in films en op toneel, maar zal bij het grote Nederlandse publiek toch voornamelijk bekend zijn als Perkamentus in de laatste Harry Potter-films.

In 2004 trad Gambon voor het eerst aan als hoofdmeester van Zweinstein, in de verfilming van De Gevangene van Azkaban, het derde boek over de tovenaarsleerling. Richard Harris had de rol in de eerste twee films gespeeld, maar hij overleed in 2002.

Gambon maakte Perkamentus wat barser dan de vriendelijke vaderfiguur die Harris was geweest, een leermeester die ook ongedurig of kribbig kon zijn als de eigengereide hoofpersoon zijn eigen plan trok. Hij kwam zo iets verder van J. K. Rowlings personage te staan, maar dat zal hem niet zijn opgevallen: hij las nooit een boek uit de populaire serie.

"Dat heeft geen nut, want je moet het doen met de woorden van de scriptschrijver", legde hij eens uit. "Bovendien: je zou je alleen maar boos maken over alles uit het boek dat ontbreekt in het script, toch?"