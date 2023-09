Vier aanhoudingen bij politieactie om plofkraken in Duitsland

In een groot onderzoek naar een reeks plofkraken in Duitsland heeft de politie gisteren vier mannen aangehouden. De verdachten werden opgepakt tijdens een politieactie op verschillende locaties in Nederland.

De Nederlandse en Duitse politie hebben gisteren in Ter Aar, Mijdrecht, Utrecht, Houten en Brunssum panden doorzocht. Daarbij zijn onder meer mobiele telefoons, zwaar vuurwerk en geld in beslag genomen.

In een woning in Utrecht werd daarnaast een verdacht pakketje gevonden, maar de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) stelde later vast dat het geen explosief materiaal bevatte, meldt RTV Utrecht.

Uitlevering

De vier verdachten, in de leeftijd van 25 tot 30 jaar, komen uit Mijdrecht, Utrecht en Houten. Zij zitten vast voor verhoor. De Duitse autoriteiten hebben verzocht de verdachten naar Duitsland over te brengen.

De recherche van de politie-eenheid Midden-Nederland deed het afgelopen jaar samen met de recherche van de Duitse deelstaten Beieren en Baden-Württemberg onderzoek naar tientallen plofkraken op geldautomaten in die regio. Eerder werden in dit onderzoek al twaalf verdachten aangehouden.

Plofkraken over de grens

Veel plofkraken in Duitsland zijn het werk van Nederlanders. In mei bleek dat er dit jaar al ruim zestig Nederlanders zijn opgepakt voor plofkraken in Duitsland.

Daders gaan de grens over omdat veel geldautomaten in Nederland zijn weggehaald en er meer veiligheidsmaatregelen zijn genomen om plofkraken te voorkomen. In Duitsland wordt nog veel gebruikgemaakt van contant geld en pinautomaten zijn daarom op veel plekken te vinden.