Nieuwe opinieregels voor BBC-presentatoren na rel rond Lineker

De BBC heeft nieuwe regels gepresenteerd over hoe toppresentatoren hun meningen op sociale media mogen uiten. Er waren nieuwe afspraken nodig nadat sportcommentator Gary Lineker in opspraak was geraakt door kritiek op het asielbeleid van premier Sunak.

De populaire Match of the Day-presentator sprak in maart op Twitter van een wreed beleid dat "niet veel verschilt van dat van Duitsland in de jaren dertig". Conservatieven spraken schande van de uitlatingen en de BBC schorste Lineker. Dat leidde echter tot een hausse aan steunbetuigingen voor hem: analisten en presentatoren weigerden te werken zolang Lineker van het scherm bleef.

De BBC haalde snel bakzeil en erkende dat het beleid niet eenduidig was en "grijze gebieden" kende. Zo beriep Lineker zich op het feit dat hij freelancer is en bovendien sport doet op de publieke omroep, niet politiek. Een onafhankelijk onderzoek onder leiding van oud-chef van nieuwszender ITN John Hardie brengt nu verheldering.

Master Chef en Top Gear

Het is voortaan voor gezichtsbepalende presentatoren verboden een politieke partij aan te vallen of te steunen zolang hun programma loopt en twee weken daarvoor en erna. Ook mogen ze niet individuele Britse politici bekritiseren, zich over omstreden onderwerpen uitlaten in verkiezingstijd of een officiële rol vervullen binnen een campagne.

De regels gelden voor de belangrijkste shows van de BBC, zoals Antiques Roadshow, Dragon's Den, Master Chef en Top Gear. Ook Match of the Day en sportwedstrijden vallen onder de regeling, naast enkele radioprogramma's. Van medewerkers van nieuwsprogramma's wordt verwacht dat ze sowieso onpartijdig blijven.

Medewerkers die geen gezichtsbepalende rol spelen worden opgeroepen zich online te houden aan de "hoogst mogelijke wellevendheid" door anderen respectvol te benaderen en niemand te beledigen, ook als ze zelf onheus worden bejegend.

'Redelijk'

De BBC hoopt dat de nieuwe regeling de vrijheid van meningsuiting van presentatoren zo min mogelijk beperkt, maar toch de onafhankelijkheid van de omroep bewaart. Een mening geven is niet verboden, actief campagne voeren wel. "Door hun zichtbaarheid dragen ze de verantwoordelijkheid de onpartijdigheid van de BBC te respecteren", redeneert Hardie.

Gary Lineker kan leven met de nieuwe regels. Op X noemt hij het "allemaal heel redelijk".