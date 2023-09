KNVB-directeur zegt 'langzaam grip te krijgen' op voetbalvandalisme

Van Leeuwen gelooft bij het bestrijden van voetbalvandalisme in de stadions in slimme technologische oplossingen. "Bij PEC Zwolle is een systeem geïmplementeerd, dat er op neer komt dat je weet wie er zijn. Je kunt aan de poort controleren of de persoon die het kaartje heeft gekocht ook de degene is die binnenkomt. Natuurlijk moet zoiets passen binnen alle juridische kaders en de privacywetgeving. Dit systeem doet dat."

Ze zegt de kritiek dat kwaadwillende supporters de macht grijpen, te snappen. "Maar die macht hebben supporters altijd gehad, alleen voor bekers op het veld gold het nog niet. We hebben met zijn allen een halt willen toeroepen aan het gooien op zich. Het wordt ingewikkeld als je zegt: dit mag wel en dat mag niet. Gooit iemand een voorwerp op het veld, dan leggen we het stil. En gelukkig worden er niet veel wedstrijden echt gestaakt."

"Bovendien heeft dat ook niet heel veel zin", vervolgt Van Leeuwen, "want gestaakte wedstrijden worden in principe toch uitgespeeld; ze moeten op het veld beslist worden."

Op de kritiek dat Van Leeuwen zelf zo weinig in de media te horen is over de problemen in de stadions, antwoordt ze: "Ik sta hier nu toch!? Mijn zichtbaarheid is niet een doel op zich. Het gaat erom of we met het voetbal de juiste dingen aan het doen zijn. Zichtbaarheid is één ding, maar het werk dat ik doe is belangrijker."

Belangrijkste onderwerp

"Misschien dat je het niet altijd ziet, maar we zijn keihard met dit onderwerp bezig. Het is misschien wel het belangrijkste onderwerp in mijn agenda en in die van de eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie, de clubs en de ketenpartners, zoals de politie, het openbaar ministerie, de ministers en de supporters zelf."

Gevraagd naar wat de KNVB dan allemaal doet dat de buitenwacht niet ziet, zegt Van Leeuwen: "Al die dingen die in de integrale aanpak staan, wij waar als KNVB de aanjager van zijn. Dat zijn heel veel verschillende puzzelstukjes. Denk aan de verscherpte maatregelen op het veld, gericht op een veilige werkplek voor spelers, scheidsrechters en anderen die daar hun werk moeten doen. Maar er zijn nog veel meer maatregelen die deels bij ons liggen, maar ook bij de clubs."

De directeur betaald voetbal vindt het voetbalvandalisme "ingewikkeld". "Maar ik zie wel dat we er een beetje vat op krijgen en ik geloof heel erg in de gezamenlijke aanpak, met alle anderen erbij. En als straks de digitale meldplicht voor stadionverboden er ook is, geloof ik dat we langzaam maar zeker grip krijgen op het probleem."