Miljoenen scholieren blijven thuis in Pakistan om besmettelijke oogontsteking

Miljoenen scholieren in de Pakistaanse provincie Punjab gaan in ieder geval de komende vier dagen niet naar school omdat inwoners massaal oogontsteking hebben. Sinds vandaag zijn zo'n 56.000 scholen in de regio dicht omdat inwoners op grote schaal besmet zijn met conjunctivitis, ook wel bindvliesontsteking genoemd.

In de dichtbevolkte provincie met meer dan 120 miljoen inwoners zijn nu bijna 100.000 mensen besmet. De autoriteiten hebben inwoners verzocht om contact met anderen te vermijden, binnen te blijven en nadrukkelijk geen handen te schudden. "We vrezen een verspreiding zoals bij het coronavirus, al is deze infectie niet dodelijk", zegt een arts tegen persbureau DPA.

Vooral de miljoenenstad Lahore is zwaar getroffen. Het lijkt erop dat niet alleen kinderen elkaar aansteken: ook oudere leeftijdsgroepen hebben last van hun ogen. Sommige ziekenhuizen behandelen op dit moment honderden patiënten tegelijk.

Rood oogwit

De hoofdbestuurder van Punjab heeft bekendgemaakt dat de scholen tot zeker maandag dicht blijven. Vanaf maandag worden kinderen extra gecontroleerd voordat ze hun school in mogen. Als ze besmet blijken, krijgen ze het advies om onmiddellijk een arts te raadplegen. Pas als ze niet meer besmettelijk zijn, zijn ze weer welkom op school. De maatregel moet maandag hebben geleid tot 50 procent minder gevallen.

Conjunctivitis is een vorm van oogontsteking die het slijmvlies in het oogwit irriteert, waardoor de bloedvaatjes in de slijmvliezen opzetten en het oog rood kleurt. Ook kan het oog gaan jeuken en pus afscheiden. Over het algemeen is de infectie vervelend, maar ongevaarlijk. De ontsteking kan allerlei oorzaken hebben, ook vuile contactlenzen of hooikoorts, maar de bacteriële en virale varianten - waar het hier om lijkt te gaan - zijn zeer besmettelijk.

Een verklaring voor het massaal opduiken van de ooginfecties is er niet. Een Pakistaanse oogarts zegt tegen persbureau DPA dat sommige collega's van hem denken dat het iets te maken heeft met het ongewoon lange moessonseizoen.