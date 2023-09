Na zeven speelronden vier eredivisietrainers ontslagen? Het zou een record zijn

Eén voetbaltrainer is dit nog maar net begonnen eredivisieseizoen al ontslagen, drie zitten er behoorlijk op de spreekwoordelijke wip. Als na Michael Silberbauer (FC Utrecht) komend weekeinde ook het doek valt voor Maurice Steijn (Ajax), Phillip Cocu (Vitesse) en Kees van Wonderen (sc Heerenveen) is dat een nieuw record in deze fase van de competitie.

Nooit eerder in de geschiedenis van het betaald voetbal stond de teller na zeven speelronden al op vier trainerswissels.

Het hoogste aantal zo vroeg in het seizoen is twee. Dat is zeven keer eerder gebeurd en voor het laatst in het seizoen 2014/2015. Toen werd Jan de Jonge na drie speelronden bij Heracles Almelo ontslagen en stapte Marco van Basten na vijf wedstrijden zelf op bij AZ.

Bekijk hieronder de interviews die Phillip Cocu en Maurice Steijn gisteravond gaven na weer een nederlaag.