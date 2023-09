We kopen minder spullen online dan een jaar geleden

Niet alleen in de winkelstraat kopen we minder, ook bij de webwinkels houden we steeds meer de hand op de knip. Er werd in het eerste halfjaar van 2023 online 3 procent minder aan spullen besteed in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Dit blijkt uit onderzoek van marktonderzoeker GFK in opdracht van brancheorganisatie Thuiswinkel.org.

Dat we minder spullen kopen, komt vooral door de hoge prijzen. Vooral bij de categorieën woonartikelen, elektronica en kleding waren dalingen te zien. "Je ziet dat men bespaart door dingen niet te kopen of goedkoper te shoppen", zegt Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org. "Als gevolg daarvan kijken consumenten meer over de grens naar een goedkoper alternatief."

De marktonderzoeker zag het aantal online aankopen in het buitenland iets stijgen, met name in China. Het bedrag waarvoor mensen iets kochten daalde er juist. "Omdat er dus goedkopere producten worden gezocht."

Meer diensten verkocht

De terugloop van online aankopen was alleen te zien bij het kopen van spullen. Bestedingen aan online diensten blijven wel stijgen, met 10 procent. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kaartjes voor evenementen, vliegtickets of hotelovernachtingen. Het gehele aantal bestedingen steeg hierdoor juist iets tot 16,3 miljard euro, 2 procent meer dan in het eerste half jaar van 2022.

Veel faillissementen, zoals bij fysieke winkels als Big Bazar en BCC, zijn er nog niet bij de webwinkels. "Dit zien we nog niet zoals bij de stenen winkels, wel hebben we voor het eerst te maken met stabilisatie. Er komen niet veel nieuwe online shops bij." Tijdens de coronajaren namen de bestedingen bij webwinkels enorm toe. Het aantal bestedingen lag het eerste halfjaar van 2023 nog wel hoger dan voor corona in 2019.

Of de daling van bestedingen gaat doorzetten is nog de vraag. Het vierde kwartaal is een belangrijke periode voor webwinkels. "Dat zijn normaal de beste maanden voor e-commerce. Traditioneel worden producten tijdens de feestdagen voor aantrekkelijke prijzen online aangeboden en we houden ongelooflijk van koopjes." Ten Ham verwacht de komende maanden wel weer dezelfde cijfers als vorig jaar te zien.