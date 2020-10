Bosnië ontvangt Oranje in Zenica, hoe klein en smerig het daar ook is

En dat terwijl Sarajevo over een statige voetbaltempel beschikt. Het Asim Ferhatovic Hasestadion (met een capaciteit van 35.000 ruim drie keer zo groot) is nog een overblijfsel van de Olympische Winterspelen van 1984. Maar dat terzijde.

Het Nederlands elftal treedt zondagavond aan in een opmerkelijk decor, waar de tijd al een halve eeuw stil lijkt te staan. Toch is Bosnië en Herzegovina verknocht geraakt aan het Bilino Polje-stadion in de grauwe industriestad Zenica.

Bosnië was de laatste deelrepubliek die nog oprecht voor de nationale ploeg van Joegoslavië juichte, voordat de burgeroorlog het land in de jaren negentig verscheurde. En daarmee ook een voetbalploeg die internationaal hoge ogen had kunnen gooien, na een WK-titel bij de junioren.

Bosnië vond zijn geluk uiteindelijk in Zenica, in het knusse Bilino Polje. Want met volle tribunes steeg het team daar boven zichzelf uit, in een sfeer die een beetje vergelijkbaar is met die in het oude NAC-stadion aan de Beatrixstraat.

Tien jaar bleef Bosnië in Bilino Polje in thuiswedstrijden ongeslagen, waardoor niet in de laatste plaats uit bijgeloof steeds vaker werd gekozen voor deze bijzondere plek.

Milieunormen

Intussen hoopte Zenica door investeringen in de plaatselijke fabrieken van staalmagnaat Lakshmi Mittal dat het dagelijkse leven in de naoorlogse jaren weer van de nodige impulsen werd voorzien. Maar dat viel tegen, net zoals het door zijn bedrijf ArcelorMittal niet zo nauw werd genomen met de milieunormen.

De lucht is zo vervuild dat de bevolking onder bepaalde weersomstandigheden zelfs niet fatsoenlijk kan ademen.

De Draken, zoals de voetballers van de nationale ploeg worden genoemd, bleven desondanks het stadion van NK Celik Zenica trouw. Celik, dat letterlijk staat voor staalproductie.