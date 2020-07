Europese Commissie wil soepelere regels in jacht op vaccin

De Europese Commissie wil dat tijdelijk de strenge regels voor genetische manipulatie opzij worden gezet. Op die manier hoopt de commissie dat een vaccin tegen corona sneller kan worden ontwikkeld. In het Europees Parlement zijn er grote voorstanders, maar ook felle tegenstanders.

Het gaat om het begrip GMO (genetische gemodificeerde organismen). Knutselen aan het dna van planten en dieren is aan strenge regels gebonden. Net zoals in de landbouw, worden in de farmaceutische industrie soms kleine aanpassingen gemaakt in het dna van bijvoorbeeld planten.

Nu er zo snel mogelijk een coronavaccin nodig is, staan de strenge regels in de weg, vindt de Europese Commissie. Vooral omdat farmaceut AstraZeneca, waarmee Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië een overeenkomst hebben gesloten, in de ontwikkeling van het vaccin ook gebruikmaakt van dit soort technieken.

De tijd dringt

Volgens Eurocommissaris Kyriakides is er geen tijd te verliezen. "Zolang er geen vaccin is, is niemand veilig." Ze roept het Europees Parlement en de Europese Raad op het voorstel voor de versoepeling snel goed te keuren. Binnen een paar weken moeten de Europarlementariërs al stemmen zodat de versoepeling nog deze zomer van kracht wordt.

Toch staat niet iedereen te springen om voor te stemmen. Om de bezwaren weg te nemen wil de commissie de regels alleen tijdelijk versoepelen voor het coronavaccin en voor medicijnen tegen covid-19.

Hoe tijdelijk is tijdelijk?

"Ik loop hier al lang rond. Als het woord tijdelijk wordt gebruikt, ben ik bang dat het eerder permanent betekent," zegt Europarlementariër Peter van Dalen (CU). "Daarnaast ben ik ben hier principieel terughoudend in, want dit gaat wel om het sleutelen aan de kleinste bouwstenen van het leven."

"In Europa zijn wij veel te bang voor nieuwe ontwikkelingen in de biotechnologie," zegt Jan Huitema, die voor de VVD in het Europees Parlement zit. "Dit soort technieken kunnen juist ook mens, dier en milieu helpen. De laatste twintig jaar zijn de regels over deze aanpastechnieken niet veranderd, daar is het hoog tijd voor."