WK draait voor Nederlandse turnploegen vooral om olympische kwalificatie

Het WK turnen, dat zaterdag van start gaat in het Antwerpse Sportpaleis, draait om veel méér dan wereldtitels alleen. De Nederlandse mannen en vrouwen willen er hun grote doel verwezenlijken: olympische kwalificatie met het team. Voor de vrouwen lijkt de vereiste top 12-klassering goed haalbaar. De mannen moeten op de toppen van hun kunnen presteren. En hopen dat de concurrentie dat niet doet. Ervaring en stabiliteit. Dat zijn twee belangrijke pijlers van de Nederlandse vrouwenploeg. Sanne Wevers (32) maakt zich op voor haar tiende WK, haar debuut beleefde zij in 2007. Maar ook Eythora Thorsdottir, Naomi Visser, Vera van Pol (vier WK's geturnd) en Sanna Veerman (twee) mogen zich ervaringsdeskundigen noemen. Zij weten als geen ander hoe je moet toeleven naar een do-or-die-wedstrijd, zoals in Antwerpen, en hoe te pieken op het moment suprême. Goede perspectieven De misstanden in de turnsport hadden een grote impact op het nationale team, maar sinds 2022 laten de vrouwen zien dat zij de malheur achter zich gelaten hebben. De bronzen teammedaille die de ploeg dit voorjaar won op het EK was kenmerkend voor de progressie die geboekt is. Het biedt goede perspectieven voor het pre-olympische WK.

WK turnen live bij de NOS Het WK turnen in Antwerpen is van 30 september tot en met 8 oktober. De NOS doet live verslag van het evenement vanaf dinsdag 3 oktober. Bekijk hieronder het uitzendschema. Dinsdag 3 oktober, 19.30 tot 22.45 uur op NOS.nl en in de NOS-app: landenwedstrijd mannen Woensdag 4 oktober, 19.30 tot 22.05 uur op NOS.nl en in de NOS-app: landenwedstrijd vrouwen Donderdag 5 oktober, 19.30 tot 22.40 uur op NOS.nl en in de NOS-app: meerkampfinale mannen Vrijdag 6 oktober, 19.30 tot 22.00 uur op NOS.nl en in de NOS-app: meerkampfinale vrouwen Zaterdag 7 oktober, 14.00 tot 17.47 uur op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app: toestelfinales Zondag 8 oktober, 14.00 tot 18.00 uur op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app: toestelfinales

Een olympisch ticket via een top 12-positie mag normaliter geen enkel probleem zijn voor de vrouwenequipe van bondscoach Jeroen Jacobs. Ook een WK-teamfinale, waaraan de beste acht landen mogen deelnemen, behoort tot de mogelijkheden. Zeker nu veel concurrerende landen kampen met blessureleed kan de hiërarchie in Antwerpen zomaar overhoop gaan. Gastland België bijvoorbeeld treedt aan zonder de grote ster Nina Derwael, die twee weken geleden opnieuw geblesseerd raakte aan de schouder. Ook Lisa Vaelen, de andere Belgische sterkhouder, ontbreekt. Duitsland moet het doen zonder de ervaren Elisabeth Seitz. En Italië, dat zich de laatste jaren ontpopte als een Europese grootmacht, mist geroutineerde krachten als Asia d'Amato, Giorgia Villa en Martina Maggio. Terugkeer Deurloo De Nederlandse mannen staan ogenschijnlijk voor een zwaardere opgave om hun ticket naar Parijs te bemachtigen. Op het laatste team-WK, vorig jaar in Liverpool, eindigde de ploeg als dertiende. De selectie is ten opzichte van toen intact gebleven, met één verschil: Bart Deurloo heeft zijn turnpensioen onderbroken om het team naar Parijs te helpen.

Bart Deurloo was trainer, maar besloot terug te keren als actieve turner. - NOS

De terugkeer van Deurloo, tweevoudig olympiër, brengt routine in het team dat verder bestaat uit Jermain Grünberg, Loran de Munck, Jordi Hagenaar en Casimir Schmidt. Overigens kan ook Schmidt bogen op jarenlange ervaring. Hij beleefde zijn eerste WK in 2013, net als nu in het Sportpaleis van Antwerpen. Haalbare kaart Bondscoach Dirk van Meldert denkt dat de top-12 klassering een haalbare kaart is, mits Nederland foutloos turnt. Zijn inschatting is dat het team 248 punten nodig heeft om zicht te hebben op Parijs. Maar de Belg tekent daarbij wel aan dat de marges klein zijn. De landen in de regionen waar ook Nederland zich bevindt, ontlopen elkaar nauwelijks. Het zal aankomen op details. Mocht het de teams niet lukken om zich via het WK te kwalificeren voor de Spelen, dan zijn er in Antwerpen nog individuele tickets te verdienen voor meerkampers en toestelspecialisten. Met een goede score in de allround of op een toestel helpen sporters dus niet alleen het team, maar ook zichzelf.

Foto: 57da7e74-5efc-3ae3-ab9c-c5a7924a2735 - ANP