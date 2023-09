Politie onderzoekt vondst paardenhoofd en twee kadavers van pony's in Venlo

De politie in Venlo onderzoekt de vondst van een paardenhoofd en twee kadavers van pony's in Venlo. De kadavers werden vorige week maandag gevonden, het hoofd afgelopen weekend, laat de politie aan 1Limburg weten.

Volgens de regionale omroep waren de twee kadavers in de omgeving van de Kapel van Genooy begraven. Het paardenhoofd lag in een groengebied iets verderop. De politie onderzoekt in samenwerking met de dierenpolitie of de vondsten verband houden met elkaar.

De politie vraagt iedereen die op of rond 18 september iets vreemds heeft gezien in de buurt van de kapel het te laten weten. Ook buurtbewoners met camerabeelden wordt gevraagd zich te melden.

Het paardenhoofd zou zijn gevonden door een wandelaar, die daarna de politie inschakelde. Op Facebook schrijft de man dat de teugels nog aan het hoofd vastzaten.