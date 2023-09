Amper maand na overstromingen wordt Griekenland weer getroffen door noodweer

Minder dan een maand na de zware overstromingen in Griekenland door storm Daniel wordt het land opnieuw geteisterd door noodweer. Storm Elias heeft op verschillende plaatsen in het land overstromingen en landverschuivingen veroorzaakt. Ook delen die nog aan het herstellen waren van de vorige storm staan opnieuw blank.

In Centraal-Griekenland zijn zeker acht dorpen geëvacueerd. In kuststad Volos, waar zo'n 140.000 mensen wonen, mogen auto's niet meer de weg op en moeten mensen thuisblijven in verband met het noodweer. Tientallen mensen zijn door de hulpdiensten uit hun huis gehaald en de kelder van het lokale ziekenhuis is overstroomd, al heeft dat vooralsnog geen gevolgen voor de zorg in het ziekenhuis.

Juist Volos en de nabijgelegen regio rond de berg Pilion in het midden van het land zijn nog maar nauwelijks hersteld van storm Daniel, die voor ruim 2 miljard euro aan schade aanrichtte en aan zestien mensen het leven kostte. Delen van de regio zitten nog altijd zonder schoon drinkwater en reparatiewerkzaamheden zijn nog lang niet afgerond.

'Aanpassen aan klimaatcrisis'

Ook het eiland Evia, voor de oostkust van Attica, heeft te maken met extreme regenbuien die worden vergeleken met de buien die storm Daniel met zich meebracht. Huizen zijn ondergelopen en hulpdiensten proberen mensen uit de getroffen gebieden te helpen. Wegen liggen bezaaid met puin dat uit de bergen naar beneden is gespoeld. Ook zitten delen van het eiland zonder stroom. Naar verwachting klaart het weer morgen op.

De Griekse regering zei eerder al te verwachten dat er 700 miljoen euro nodig zou zijn voor de herstelwerkzaamheden aan alleen al de infrastructuur na storm Daniel. Daar komt de schade van storm Elias nog bovenop. De EU heeft Griekenland eerder al noodsteun toegezegd en er wordt nog gesproken over extra steun om de schade door overstromingen en natuurbranden beter op te vangen.

"Het is een open deur, maar de frequentie van noodweer als gevolg van de klimaatcrisis vraagt van ons dat we bescherming hiertegen integreren in onze aanpak", reageert de Griekse premier Mitsotakis. "Ons aanpassen aan de klimaatcrisis is een fundamentele prioriteit in al ons beleid."