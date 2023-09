Separatisten: Nagorno-Karabach houdt per 1 januari op te bestaan

De zelfverklaarde republiek Nagorno-Karabach zal per 1 januari ophouden te bestaan, zo heeft het bestuur van de Armeense enclave in Azerbeidzjan bekendgemaakt. De president van Nagorno-Karabach, dat nergens ter wereld erkend wordt, heeft daartoe een decreet ondertekend.

Nagorno-Karabach bestond zo'n 30 jaar als zelfverklaarde republiek. Daarvoor was het een autonome regio binnen de Sovjetstaat Azerbeidzjan, waar vooral etnische Armeniërs woonden.

De positie van de Armeense enclave was onhoudbaar geworden nadat het Azerbeidzjaanse leger eerder deze maand een oorlog was begonnen tegen de separatisten, een strijd die in minder dan twee weken beslecht was. De eis van de Azerbeidzjaanse regering was dat de separatisten hun wapens zouden neerleggen, en dat hun regering zich zou ontbinden. Aan beide eisen wordt nu voldaan.

Premier: alle Armeniërs gaan weg uit de enclave

Ondertussen vertrekken etnische Armeniërs gestaag uit de enclave, richting Armenië zelf. Een woordvoerder van de Armeense premier Pasjinjan zei vandaag dat nu meer dan 65.000 Armeense inwoners van Nagorno-Karabach de enclave hebben verlaten, meer dan de helft van het aantal oorspronkelijke inwoners.

Veel Armeniërs in Nagorno-Karabach zien geen toekomst meer in de enclave, nu Azerbeidzjan daar aan de macht is. Pasjinjan zegt te verwachten dat over enkele dagen alle Armeniërs de enclave hebben verlaten.

De oud-leider van de Armeense separatisten, Ruben Vardanyan, is nu door Azerbeidzjan aangeklaagd voor het financieren van terrorisme en het illegaal oversteken van de grens tussen dat land en Armenië. Vardanyan werd gisteren opgepakt, in een poging naar Armenië te vluchten. Hij zit nu vast in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Vardanyan was van november 2022 tot februari 2023 de leider van de zelfverklaarde republiek.