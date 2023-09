NBA-ster Antetokounmpo krijgt Lillard naast zich; Milwaukee direct titelfavoriet

Drie weken voor de start van het nieuwe NBA-seizoen is het eindelijk duidelijk waar Damian Lillard gaat spelen. De 33-jarige basketballer verruilt Portland Trailblazers voor Milwaukee Bucks, waar hij de teamgenoot wordt van de Griekse superster Giannis Antetokounmpo.

Met het aantrekken van Lillard lijkt Milwaukee een grote slag te hebben geslagen en meteen een van de grote titelfavorieten te zijn. Na het winnen van het kampioenschap in 2021 vlogen de Bucks er de afgelopen twee seizoenen voortijdig uit in de play-offs.

Lillard speelde tot nu toe zijn hele loopbaan in de NBA voor Portland, werd zeven keer tot All Star gekozen, maar haalde met de Trailblazers slechts eenmaal de finale van de Western Conference. In het seizoen 2018/2019 verloor hij toen met 4-1 van Golden State Warriors.

Nieuwe uitdaging

Afgelopen seizoen scoorde Lillard 32,2 punten per duel, het hoogste gemiddelde in zijn carrière. Op 26 februari was de spelverdeler in een wedstrijd tegen Houston Rockets goed voor liefst 71 punten, de op zeven na hoogste score ooit. Desondanks vroeg Lillard, blijkbaar toe aan een nieuwe uitdaging, zijn club om hem te verhandelen.

Bij deze zogeheten 'blockbuster'-ruil rond Lillard zijn - niet geheel ongebruikelijk in de NBA - drie clubs betrokken: behalve Portland en Milwaukee ook Phoenix Suns. In totaal veranderen acht spelers van organisatie, waarbij center Deandre Ayton van Phoenix naar Portland verhuist.

Milwaukee raakt door de komst van Lillard wel spelverdeler Jrue Holiday kwijt. Of hij het seizoen bij zijn nieuwe werkgever Portland begint, is nog maar de vraag. De kans bestaat dat Holiday voor de start van de competitie nogmaals van club verandert.