Gewonden bij grote explosie in Oezbekistan

Bij een grote explosie nabij de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent zijn gewonden gevallen, zo meldt het ministerie van Noodsituaties in dat land. Geen van de gewonden is er ernstig aan toe, zeggen de autoriteiten. Om hoeveel mensen het gaat, is niet bekend. Na de explosie brak brand uit, maar die is inmiddels onder controle. De explosie vond in de vroege ochtend (lokale tijd) plaats in een loods bij het internationale vliegveld. Lokale media melden dat de schokgolf zo'n 30 kilometer verderop nog werd gevoeld. Op beelden die via sociale media gedeeld worden is te zien hoe groot de explosie was:

