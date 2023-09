Zonder Messi en Alba grijpt Inter Miami naast Amerikaanse beker

Miami, dat eerder dit seizoen wel de Leagues Cup won, hield z'n sterren Lionel Messi en Jordi Alba noodgedwongen aan de kant. De Argentijn en de Spanjaard kampen beiden met een blessure. Voor Messi was het al de vierde wedstrijd in korte tijd die hij miste.

Het is Inter Miami niet gelukt de tweede prijs van het seizoen te pakken in het Amerikaanse voetbal. Zonder Lionel Messi en Jordi Alba verloor de club in de finale van de US Open Cup in Fort Lauderdale met 2-1 van Houston Dynamo.

Het is de tweede keer dat Houston Dynamo het Amerikaanse bekertoernooi wint. Dat deed het ook al in 2018, in het eerste seizoen van de club uit Texas in de Major League Soccer.

Messi node gemist

De Amerikaan Griffin Dorsey en de Marokkaan Amine Bassi (penalty) zetten Houston voor rust op een 2-0 voorsprong. In de blessuretijd maakte de Venezolaan Josef Martinez er nog 2-1 van.

Bij Miami werd vooral Messi node gemist. In de Leagues Cup, een apart toernooi voor Mexicaanse en Amerikaanse clubs, was de Argentijn goed voor liefst tien goals. De finale tegen Nashville SC eindigde toen in 1-1, maar de club uit Florida nam de strafschoppen beter.

In de competitie lijkt Miami ondanks de tussentijdse komst van Messi en Alba begin juli naast de play-offs te grijpen. De club uit Florida staat met nog vijf wedstrijden te gaan op de voorlaatste plaats in de Eastern Conference, vijf punten verwijderd van de negende plek die nog recht geef op een wildcardronde.