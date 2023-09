Junta in Burkina Faso zegt couppoging te hebben verijdeld

De militaire regering in Burkina Faso zegt een couppoging te hebben verijdeld. In een verklaring van de junta staat dat de poging tot staatsgreep dinsdag plaatsvond. Wat er precies is gebeurd, wordt niet gezegd.

Vier mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij de couppoging zijn opgepakt. Een woordvoerder van de regering zegt dat er een opsporingsactie gaande is naar nog twee anderen "die ons land in chaos wilden storten". De vermoedelijke couppoging komt een dag nadat demonstranten de straat op waren gegaan in de hoofdstad Ouagadougou om hun steun uit te spreken voor de overgangsregering.

De huidige regering in Burkina Faso kwam vorig jaar zelf aan de macht door een staatsgreep. Daarbij werd president Damiba afgezet, die begin vorig jaar op zijn beurt een coup had gepleegd. Er bestaat onvrede in het West-Afrikaanse land over de manier waarop jihadistische groepen uit buurland Mali worden bestreden.

De militaire junta zegt van plan te zijn om volgend jaar verkiezingen te organiseren, waarbij Burkina Faso vanaf juli weer een democratisch gekozen regering zou moeten hebben.