71-jarige man omgekomen bij steekpartij in Rotterdam

In Rotterdam is bij een steekpartij een 71-jarige inwoner van de stad om het leven gekomen. Het incident gebeurde rond 20.45 uur op de Molièreweg in de wijk Lombardijen.

De politie meldt dat de man werd mishandeld door meerdere personen en daarbij ook werd neergestoken. Hulpverleners hebben geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Agenten vonden in de buurt van de man ook een hond met steekwonden. De dierenambulance heeft het dier meegenomen.

Met behulp van verklaringen van getuigen heeft de politie kort na de steekpartij een 53-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Zijn betrokkenheid bij de zaak wordt nog onderzocht. De politie zoekt nog naar meerdere verdachten en roept getuigen op zich te melden.