Toch geen 26ste klus voor Advocaat op Curaçao: 'Op dit moment te veel open eindjes'

Dick Advocaat laat de kans op een 26ste klus als trainer schieten. De Hagenees gaat niet aan de slag bij Curaçao, zo laat hij weten aan Voetbal International. Er zouden volgens hem nog te veel organisatorische onzekerheden zijn.

Advocaat bevestigde eerder deze week bij Veronica Offside dat hij in gesprek was met de bond om bondscoach te worden van het eiland. Maar daarbij gaf de 76-jarige trainer ook meteen aan dat hij niet zomaar zou tekenen. Hij wilde eerst verbeteringen zien.

"Hotels, vliegtuigen, enzovoort. Dat moet wel beter. Als spelers aankomen, moeten ze weten wat er gaat gebeuren."

'Mogelijk in de toekomst alsnog concreet'

Dat lijkt voorlopig dus niet haalbaar, waardoor de voormalig bondscoach van Oranje vandaag laat weten niet in zee te gaan met Curaçao. "Er zijn nog te veel open eindjes om op dit moment het avontuur aan te gaan."

"Wel heb ik een aantal fijne gesprekken gevoerd en ben ik over het sportieve project positief. Mogelijk dat het in de nabije toekomst alsnog concreet kan worden, maar voorlopig is het niet langer meer een optie", zegt hij tegen VI.

Meerdere Nederlandse bondscoaches

Advocaat was in zijn lange carrière onder meer bondscoach van Nederland, Rusland, België, Zuid-Korea en Servië. Hij kondigde in het verleden al meerdere malen zijn pensioen aan, maar keerde telkens snel weer terug in de voetbalwereld. Zijn laatste baan was vorig seizoen bij ADO Den Haag.

Curaçao heeft in het verleden meerdere bondscoaches uit Nederland gehad. Zo hebben Patrick Kluivert, Guus Hiddink, Art Langeler en Remko Bicentini aan het roer gestaan. Op dit moment is Dean Gorré tijdelijk de bondscoach. Lang hielden de meeste trainers het niet vol op het eiland.