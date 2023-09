Gakpo scoort voor Liverpool in League Cup, Newcastle schakelt Man City uit

Gravenberch bediende Gakpo, die snel ruimte voor zichzelf maakte en raakschoot in de verre hoek. Via Dominik Szoboszlai en Diogo Jota trok Liverpool de wedstrijd daarna naar zich toe.

Bij een flink gewijzigd Liverpool hadden Gakpo en Ryan Gravenberch een basisplaats, Virgil van Dijk bleef op de bank. Nadat Kasey McAteer de bezoekers al na drie minuten op voorsprong had gezet, kwam Liverpool dankzij beide Nederlanders in de openingsfase van de tweede helft langszij.

Mede door een treffer van Cody Gakpo heeft Liverpool zich geplaatst voor de vierde ronde van de League Cup, het tweede bekertoernooi in Engeland. 'The Reds' waren voor eigen publiek met 3-1 te sterk voor Leicester City.

Bij Manchester City, dat net als Liverpool in de basisopstelling meerdere wijzigingen had doorgevoerd, droeg Oranje-international Nathan Aké de aanvoerdersband. Sven Botman zat namens de thuisploeg op de tribune.

De beslissing viel in Newcastle in de 53ste minuut. Na knap voorbereidend werk van de Braziliaanse middenvelder Joelinton belandde de bal bij Alexander Isak. De oud-spits van Willem II zorgde van dichtbij voor de enige treffer.

Zeges Arsenal en Chelsea

Ook bij Arsenal, dat op bezoek ging bij Brentford, maakte een voormalig eredivisiespeler het verschil. Reiss Nelson, die twee seizoenen geleden op huurbasis uitkwam voor Feyenoord, profiteerde van een fout in de verdediging en passeerde doelman Mark Flekken. Daarmee stond de 1-0 eindstand al na acht minuten op het bord.

Chelsea, dat in de Premier League tot dusver pas één wedstrijd won en al drie duels op rij niet had gescoord, schakelde Brighton & Hove Albion uit. Een doelpunt van de Senegalese spits Nicolas Jackson was genoeg voor de Londense ploeg, waar Ian Maatsen in de basis begon.

Titelverdediger United was al door

Coach Erik ten Hag plaatste zich met Manchester United dinsdag al voor de vierde ronde. United, dat de League Cup vorig seizoen wist te winnen, was thuis met 3-0 te sterk voor Crystal Palace.

Manchester United neemt het in die vierde ronde thuis op tegen Newcastle United, zo bleek uit de loting woensdagavond. Dat is een herhaling van de finale van vorig seizoen.

Andere mooie affiches in de vierde ronde zijn West Ham - Arsenal en Bournemouth - Liverpool.