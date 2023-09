Gratis kermismuntjes voor lage inkomens In Tynaarlo tegen sociale uitsluiting

Huishoudens die krap bij kas zitten krijgen in de gemeente Tynaarlo gratis kermismuntjes voor de kermis van volgende maand in Zuidlaren. Het gaat om zo'n 1200 huishoudens, die eerder ook gebruik maakten van de energietoeslag.

"We willen sociale uitsluiting voorkomen", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen RTV Drenthe. "De kermis en de markt leven sterk onder inwoners, kinderen op school hebben het er veel over."

Volgens de gemeente is een bezoek aan de kermis niet voor iedereen vanzelfsprekend. "Maar het is belangrijk dat zoiets ook voor mensen met een kleine portemonnee mogelijk is", zegt de woordvoerder.

De tien kermismuntjes zijn bij attracties, maar ook bij de oliebollen- en snackkraam in te wisselen. De Zuidlaardermarkt, met paarden- en warenmarkt en kermis, vindt plaats van 13 tot en met 18 oktober.

Crisisfonds

Het geld voor dit plan komt uit het crisisfonds dat de gemeente eerder dit jaar in het leven riep, vanwege de hoge inflatie en de stijging van de energiekosten. "Daar hebben we 500.000 euro voor vrijgemaakt, waar mensen met acute geldproblemen een beroep op kunnen doen ter voorkoming van grote schulden", legt de woordvoerder van de gemeente uit.