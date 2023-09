Navalny voor minstens een jaar naar 'martelgevangenis' overgeplaatst

Aleksej Navalny wordt binnenkort overgeplaatst naar een isolatiecel. Dat meldt de Russische oppositieleider op X. Deze zogenaamde EPKT-cel valt onder het zwaarste regime binnen het Russische gevangenissysteem. Navalny wordt overgeplaatst naar een gevangenis vlakbij de Oost-Siberische stad Krasnojarsk. Russische onderzoeksjournalisten van website The Insider melden dat gevangenen daar worden gemarteld.

Gisteren werd het hoger beroep van Navalny verworpen. Hij is veroordeeld tot negentien jaar celstraf in een zwaarbewaakte strafkolonie. De Rus werd aangeklaagd vanwege het "oprichten van een extremistische beweging". De overplaatsing naar eenzame opsluiting in de EPKT-cel zal zeker voor een jaar zijn, schrijft hij.

"Ik voel me als een vermoeide rockster op de rand van een depressie, die de top van de hitlijsten heeft bereikt en niets meer heeft om naar te streven", schrijft Navalny.

De Rus zat al een straf uit van 11,5 jaar voor verschillende aanklachten en komt met de laatste veroordeling in theorie pas in 2051 vrij. In dat jaar wordt de grootste en meest prominente criticus van president Poetin 75 jaar.