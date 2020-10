Wekdienst 11/10: Overleg Catshuis over nieuwe maatregelen • Coming out day

Vandaag is het wisselvallig weer met een afwisseling van buien en zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind en het wordt 13 of 14 graden. Maandag en dinsdag verandert er nog weinig. Daarna wordt het overwegend droog. Met 13 graden blijft het aan de koele kant.

Ondanks alle maatregelen die worden genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, blijft het aantal besmettingen stijgen. In zeven regio's geldt inmiddels het hoogste risiconiveau , wat volgens het coronadashboard van de overheid betekent dat ingrijpen daar noodzakelijk is.

En dan nog even dit:

Een 15-jarige tiener, die in 2006 overleed aan leukemie, is zaligverklaard. Carlo Acutis, ook wel 'de cyberapostel' genoemd, was een devoot katholiek. Hij ging elke dag naar de mis en deed vrijwilligerswerk onder bejaarden en kinderen en bouwde websites waarop hij zijn geloof uitdroeg

Voor een zaligverklaring is wel een wonder nodig. En die was er, want in Brazilië genas een kind met een zeldzame alvleesklierziekte nadat hij en zijn familie tot Acutis hadden gebeden.

Het gebalsemde lichaam van de tiener is voor de gelegenheid uit zijn graf gehaald en wordt getoond in Assisi, waar honderden gelovigen kwamen bidden.