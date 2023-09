FC Twente vergroot sportieve zorgen Vitesse met nipte zege in Enschede

FC Twente heeft zich goed hersteld na de teleurstellende nederlaag tegen RKC Waalwijk van afgelopen weekend. In Enschede was de ploeg dankzij een treffer van Sem Steijn met 1-0 te sterk voor Vitesse.

In de slotfase van de eerste helft kwam Twente alsnog op voorsprong. Na lang rondspelen belandde de bal bij Daan Rots, die het overzicht behield en constateerde dat Steijn vrijstond op de rand van het strafschopgebied. De middenvelder aarzelde niet en schoot hard raak.

Het was alweer Steijns vierde doelpunt van dit seizoen, die daarmee bij Twente voorlopig topscorer is.

Even leken beide clubs desondanks met een gelijke stand te gaan rusten. Vitesse-spits Said Hamulic, die al na een kwartier was ingevallen toen Fodé Fofana met een blessure naar de kant moest, tekende voor de gelijkmaker. Maar de VAR oordeelde dat hij enkele centimeters buitenspel had gestaan.

Twente speelt het uit

Ook na de pauze had Twente het betere van het spel. Veel meer dan wat schoten van afstand van Vlap leverde dat in eerste instantie niet op en dus hield Vitesse hoop op de gelijkmaker. Gyan de Regt dook twintig minuten voor tijd op voor het doel van de thuisploeg, maar zijn poging was ongevaarlijk.

Tot een slotoffensief bleek de ploeg van trainer Phillip Cocu, die komende zondag op bezoek gaat bij aartsrivaal NEC, niet in staat. Twente bleef eenvoudig overeind en drong nog een paar keer aan, maar tot een tweede treffer leidde dat niet.