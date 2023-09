Na Biden ook Trump op bezoek bij werknemers auto-industrie

Dinsdag voegde Biden de daad bij het woord. Hij voegde zich bij een groep stakende werknemers bij een fabriek in Detroit. Het is uitzonderlijk dat een zittend president deelneemt aan een staking.

Die staat is traditioneel Democratisch, maar bij de presidentsverkiezingen van 2016 wist Trump er verrassend te winnen. In 2020 ging de winst in de staat naar Biden.

Trump gaat naar Drake Enterprises, een leverancier van auto-onderdelen in Clinton Township, een plaats in de buurt van Detroit. Hij zal daar een paar honderd werknemers toespreken.

Trump richt zijn pijlen op onvrede over de hoge inflatie en belooft wegkwijnende stadjes die afhankelijk zijn van de industrie nieuw leven in te blazen. De kandidaten verschillen daarnaast van mening over de toekomst van de auto-industrie. Volgens Biden ligt die in de productie van elektrische auto's, volgens Trump juist niet.