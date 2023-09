Afslankklinieken gebruiken diabetesmedicijn waar tekort aan is, mag dat?

Op het diabetesmedicijn Ozempic is al maanden een run . Het medicijn verlaagt de bloedsuikerspiegel, maar mensen lijken er in korte tijd ook tientallen kilo's mee af te vallen. Op dit moment loopt een goedkeuringsprocedure voor een variant, Wegovy, die echt bedoeld is voor obesitaspatiënten. Maar dat wachten afvalklinieken niet af.

Het CBG vindt de invloed die influencers hebben op hun volgers over medicijngebruik zorgelijk. De hype rond Ozempic is hier een voorbeeld van.

Bij afslankklinieken betalen mensen de behandeling met Ozempic zelf. Artsen schrijven in dit geval een medicijn voor dat voor een ander doel dient. Volgens de wet mag dat. Maar wenselijk is het niet, zegt een woordvoerder van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Volgens de bestaande richtlijnen volgen obesitaspatiënten eerst een intensief lifestyleprogramma via de huisarts. Een deel van de patiënten komt na een jaar mogelijk in aanmerking voor medicatie, bijvoorbeeld het middel Saxenda.

"Bij afslankklinieken vindt geen screening plaats volgens de richtlijnen, terwijl wij die wel belangrijk vinden. Zo wordt namelijk de onderliggende problematiek, zoals stress, financiële problemen, genetische aanleg of leefstijl ook aangepakt. Als je dat niet doet, kan je alleen het gewicht wegprikken in plaats van dat je de oorzaak aanpakt. Daarmee los je het echte probleem dus niet op."

"Het is aan de arts en de patiënt om te beslissen wat de beste behandeling is. Wat voor ons het belangrijkste is, is dat Ozempic beschikbaar is voor de mensen die het het meest nodig hebben."

Vorig jaar telde Nederland meer dan 62.000 geregistreerde gebruikers van Ozempic. Fabrikant Novo Nordisk begon vorige week een campagne met als boodschap het middel alleen te gebruiken waarvoor het bestemd is. Of het middel door afslankklinieken mag worden gebruikt, is volgens een woordvoerder van de fabrikant niet aan hun.

Reactie Inspectie Gezondheidszorg over het gebruik van Ozempic in (afslank)klinieken:

"We hebben op dit moment enkele meldingen over dit geneesmiddel in onderzoek. Wij kunnen hier daarom niet verder op ingaan.

In het algemeen geldt: in de Geneesmiddelenwet en de Wet BIG is vastgelegd wie geneesmiddelen mogen voorschrijven en onder welke voorwaarden. De hoofdregel is dat een arts geneesmiddelen voorschrijft voor de indicatie waar dat geneesmiddel voor is geregistreerd (on label). Per geneesmiddel is bepaald voor welke indicatie(s) een geneesmiddel is geregistreerd.

Soms schrijft een arts een geneesmiddel voor aan patiënten voor een indicatie die niet is geregistreerd. Dit heet off-label voorschrijven. Het off-label voorschrijven is geregeld in artikel 68 van de Geneesmiddelenwet. Dit mag alleen wanneer daarvoor binnen de beroepsgroep protocollen en standaarden zijn ontwikkeld die het voorschrijven toestaan of aanraden.

Als die protocollen en standaarden nog in ontwikkeling zijn, is overleg tussen de behandelend arts en apotheker noodzakelijk. Indien off-label mag worden voorgeschreven, dient dit ook zorgvuldig te gebeuren."