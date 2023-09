Girona met invaller Blind koploper in Spanje, ook Real Madrid passeert Barcelona

Girona is de verrassende koploper in La Liga. Dankzij een knappe 1-2 zege op bezoek bij Villarreal is de bescheiden ploeg uit Catalonië grote buurman FC Barcelona voorbij.

Daley Blind viel tegen Villarreal pas in de 88ste minuut in. De ervaren verdediger had tot dusver geen minuut gemist bij de Spaanse stuntploeg.

Girona, dat vorig jaar tiende werd en pas aan zijn vierde seizoen op het hoogste niveau bezig is, profiteerde optimaal van het onverwachte puntenverlies van Barcelona. Dinsdagavond kwam Barça niet verder dan een gelijkspel (2-2) bij het laag geklasseerde Mallorca.