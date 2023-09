PSV klopt Eagles door de lucht, De Jong eredivisietopscorer van deze eeuw

De poging van Go Ahead Eagles om eredivisiekoploper PSV woensdagavond uit te dagen is mislukt. De Eindhovenaren wonnen de inhaalwedstrijd met drie doelpunten uit voorzetten: 3-0.

Luuk de Jong bleek weer eens van grote waarde voor PSV. Met twee rake kopballen hielp hij de foutloze reeks van zijn club in de eredivisie voort te zetten: achttien punten uit zes wedstrijden. PSV deed dat ook nog eens voor de vijfde keer zonder tegendoelpunt.

De 33-jarige De Jong kroonde zich en passant tot topscorer van de Nederlandse competitie in deze eeuw. Hij tekende tegen de Deventernaren voor zijn 154ste en 155ste treffer in de eredivisie en passeert zo Klaas-Jan Huntelaar. De oud-spits van onder meer Ajax en sc Heerenveen scoorde zijn 154 goals wel in minder duels dan De Jong; 233 om 277.