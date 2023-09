Eland in Stockholm doodgeschoten na blokkeren metrolijn

In Stockholm is een eland die een drukke metrolijn blokkeerde doodgeschoten. Het dier was door de omheining van de bovengrondse stations van de rode metrolijn gebroken. Als gevolg van de losbraak werden er zeven metrostations gesloten, melden lokale media.

De rode metrolijn loopt van het noorden via het stadscentrum naar het zuiden van de Zweedse hoofdstad. De eland brak rond 11.00 uur door de omheining van de metrohalte Varby gard in het zuidoosten van de stad, zegt een woordvoerder van metrobedrijf Stockholm Metro tegen het Zweedse persbureau TT.

Het metroverkeer heeft uiteindelijk een paar uur stilgelegen tussen de metrohaltes Varby Gard en Sätra, drie haltes richting het noorden.

Vangen mislukt

Volgens het metrobedrijf bewoog het dier snel heen en weer. Na mislukte pogingen om hem te vangen werd de eland rond 15.00 uur bij Varby Gard doodgeschoten. Het metroverkeer werd kort daarna hervat.

In Zweden leven zo'n 300.000 elanden. Er worden jaarlijks ongeveer 90.000 elanden afgeschoten in Zweden, deels vanwege de jacht en deels om de populatie onder controle te houden.