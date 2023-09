Bestuursraad Ajax predikt rust: 'Belangrijk dat overige rvc-leden blijven'

Als het aan de bestuursraad van Ajax ligt, komt het na het opstappen van Pier Eringa niet tot een vertrek van nog meer leden van de Raad van Commissarissen (rvc) van de Amsterdamse club. Volgens Ernst Boekhorst, de nieuwe voorzitter van de bestuursraad, is Ajax nu vooral gebaat bij rust. "We zijn een voetbalclub die bestuurd moet worden en het kan niet zo zijn dat iedereen maar wil dat zij weg moeten", zegt Boekhorst over de nog zittende rvc-leden (Annette Mosman, Cees van Oevelen en Georgette Schlick). "Integendeel, wij vinden het heel belangrijk dat zij blijven." Eringa koos zelf voor vertrek Precies een week geleden werd de nieuwe bestuursraad van Ajax geïnstalleerd. In het orgaan zitten onder anderen oud-spelers Pim van Dord en Edo Ophof. De bestuursraad vertegenwoordigt de vereniging Ajax, de grootaandeelhouder, en kan commissarissen aanstellen. In de korte periode dat de bestuursraad bijeen is, kwam de bestuurscrisis bij Ajax tot een kookpunt. Als gevolg van de sportieve malaise in Amsterdam kregen de leden van de rvc veel kritiek van de supporters.

Woensdagmiddag, kort voor het begin van het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord, trok Eringa zijn conclusies en kondigde hij zijn vertrek als voorzitter van de rvc aan. Een verstandige beslissing, meent Boekhorst. "Groot respect voor hem dat hij in het belang van Ajax die keuze heeft gemaakt. De timing is daarbij aan meneer Eringa zelf geweest", benadrukt Boekhorst, die daarmee ontkent dat de bestuursraad Eringa onder druk heeft gezet. Van Halst beslist over Steijn Niet alleen de Raad van Commissarissen, maar ook de directie van Ajax weet de pijlen op zich gericht. Technisch directeur Sven Mislintat werd afgelopen weekend al ontslagen en algemeen directeur Jan van Halst zit allerminst stevig in het zadel. Op de samenstelling van de directie heeft de bestuursraad geen invloed. Boekhorst: "Het is aan de commissarissen om iets te vinden van het functioneren van de directie, die vervolgens weer verantwoordelijk is voor het voetbalgedeelte. Daar hebben we een CEO voor, dat is Van Halst." De beslissing over het eventueel wegsturen van hoofdtrainer Maurice Steijn is dus aan Van Halst, wil Boekhorst maar zeggen. De bestuursraad kan zich alleen uitspreken over de samenstelling van de rvc.

Ernst Boekhorst is sinds een week voorzitter van de bestuursraad van Ajax, dat na de 0-4 nederlaag tegen Feyenoord in diepe crisis verkeert. Sven Mislintat en Pier Eringa uit de top van de club zijn al vertrokken, Boekhorst hoopt dat het daar bij blijft. - NOS