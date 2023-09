Rector Radboud weg na seksueel grensoverschrijdende opmerkingen

Rector magnificus Han van Krieken van de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft besloten per direct te vertrekken. Afgelopen weekend kwam aan het licht dat hij een paar jaar geleden twee ongepaste opmerkingen richting een medewerkster van de universiteit had gemaakt. Van Krieken zou eigenlijk volgende maand met pensioen gaan, maar stopt nu dus eerder.

De rector maakte in 2017 tijdens een openbaar evenement twee seksueel grensoverschrijdende opmerkingen tegen een vrouwelijke medewerker, meldde De Gelderlander een paar dagen geleden. De vrouw maakte hier melding van en werd na extern onderzoek in het gelijk gesteld.

Van Krieken ontving daarop een waarschuwing, maar dat communiceerde de universiteit niet met de buitenwereld. De vrouwelijke medewerker kreeg meerdere opties aangeboden, binnen en buiten de universiteit. Ze besloot te stoppen met haar werk aan de Radboud Universiteit.

Jubileum

Volgende maand viert de Radboud Universiteit haar 100-jarige bestaan. Van Krieken zou eigenlijk na dat jubileum met pensioen gaan, schrijft Omroep Gelderland. "Maar ik ben me ervan bewust dat de ontstane situatie een feestelijke viering in de weg staat", schrijft Van Krieken in een verklaring.

De nieuwe rector magnificus, José Sanders, was al aangewezen voordat de ongepaste opmerkingen aan het licht kwamen. Ze volgt Van Krieken nu eerder op dan gepland. Sanders wordt daarmee de eerste vrouwelijke rector magnificus van de Nijmeegse universiteit.