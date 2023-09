Toegangsweg Circuit Zandvoort mag alleen open tijdens raceweekend

De toegangsweg naar het Circuit Zandvoort mag alleen worden gebruikt tijdens het weekend van de Formule 1. Dat heeft de Raad van State bepaald. De directie van het circuit wilde de weg ook gebruiken tijdens veel andere jaarlijkse evenementen, maar dat mag definitief niet doorgaan.

De weg is bedoeld als calamiteitenroute voor hulpdiensten tijdens het raceweekend. De directie van het circuit wilde de weg ook tijdens tientallen andere evenementen gebruiken om een parkeerplaats beter bereikbaar te maken, meldt NH Nieuws.

De gemeente Zandvoort was akkoord met dit plan, maar volgens de provincie is de verkeerssituatie te gevaarlijk om de toegangsweg ook bij andere evenementen te gebruiken. De rechter gaf eerder al de provincie gelijk. Ook de Raad van State oordeelt vandaag dus dat de toegangsweg alleen tijdens het Formule 1 weekend gebruikt mag worden.

Politiek conflict

De wethouder van Zandvoort had in 2020 toestemming gegeven om de weg ook voor andere evenementen te gebruiken. Deze beslissing leidde tot ophef in de gemeenteraad. Een publiek gefinancierde weg hoort niet voor commerciële doeleinden gebruikt te worden, vonden raadsleden. Het conflict liep zo hoog op dat alle wethouders op zijn gestapt.