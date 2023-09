Britse regering akkoord met nieuwe olie- en gaswinning in Noordzee

De Britse regering heeft toestemming gegeven om te boren in een nieuw olie- en gasveld in de Noordzee. De regering slaat hiermee waarschuwingen van wetenschappers en de Verenigde Naties in de wind. Zij zeggen dat landen moeten stoppen met het ontginnen van nieuwe bronnen van fossiele brandstoffen.

Het Noorse energiebedrijf Equinor en branchegenoot Ithaca zijn van plan om zo'n 4,4 miljard euro te investeren in het Rosebank-veld, ten noorden van Schotland. De bedrijven willen vanaf 2026 beginnen met boren en verwachten in totaal 300 miljoen vaten met olie te kunnen vullen.

Energiezekerheid

De Britse regering zegt dat het nieuwe project noodzakelijk is voor de energiezekerheid van het Verenigd Koninkrijk. Na de Russische inval in Oekraïne werd duidelijk dat grote delen van Europa voor hun gas van Rusland afhankelijk zijn.

Eind juli kondigde Sunak al aan de binnenlandse productie van olie en gas op te gaan schroeven en vorige week zei hij dat zijn kabinet de Britse klimaatdoelen naar beneden bijstelt. Hij vindt dat sommige veranderingen te snel gaan. Het Verenigd Koninkrijk heeft net als Nederland de ambitie om in 2050 fossielvrij energie op te wekken. Toch verwacht Sunak tegen die tijd nog een kwart van alle energie uit olie en gas te halen.

Volgens energieminister Claire Coutinho zullen boringen in het Rosebank-veld minder CO2 uitstoten dan eerdere gas- en olieboringen omdat het elektrisch gebeurt. Dit kan echter pas vanaf 2030. "We zullen de Britse olie- en gasindustrie blijven steunen om onze energiezekerheid te garanderen, onze economie te laten groeien en ons te helpen de transitie naar goedkopere, schonere energie te realiseren", aldus Coutinho.

'Moreel obsceen'

Caroline Lucas, het enige Groenen-lid van het Britse Lagerhuis, noemt de beslissing "moreel obsceen". Volgens haar leidt het project niet tot een verhoogde energiezekerheid en zal het de energiekosten voor Britten ook niet drukken, omdat de meeste olie naar het buitenland zal worden verscheept.

"Zolang sterk gesubsidieerde, buitenlandse energiegiganten olie en gas uit deze eilanden in het buitenland aan de hoogste bieder verkopen, is er geen sprake van energiezekerheid en lagere kosten", aldus Lucas.

Ook de Britse afdeling van Greenpeace heeft geen goed woord over voor het project. Dit besluit is niets anders dan een blanco cheque voor fossiele bedrijven om het klimaat te verwoesten", aldus campagneleider Philip Evans.