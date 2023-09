Aardbeving bij Italiaanse vulkaan Campi Flegrei, waar het al onrustig was

In Italië is het vulkanische gebied Campi Flegrei, bij Napels, vanochtend getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,2. Het gaat om de zwaarste beving in bijna veertig jaar in het gebied.

Volgens de Italiaanse autoriteiten was de beving voelbaar, maar is er vooralsnog geen schade. Het gebied waar de beving plaatsvond wordt constant in de gaten gehouden vanwege het risico op aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

Campi Flegrei is een zogenoemde supervulkaan en als die uitbarst, zou dat miljoenen doden tot gevolg kunnen hebben. Volgens deskundigen is er op dit moment geen directe dreiging van een uitbarsting.

Aardbevingen vormen het belangrijkste risico, zegt onderzoeker Giuseppe De Natale tegen persbureau Reuters. "Maar het is duidelijk dat je ook rekening moet houden met de mogelijkheid van een uitbarsting."

Mee leren leven

In juli was het ook onrustig rondom Campi Flegrei. De meeste uitbarstingen beginnen met aardbevingen, zei vulkanoloog Rob Govers toen in NOS Met het Oog op Morgen. "Dan begint het gas flink toe te nemen, dat wordt allemaal door de Italiaanse collega's goed in de gaten gehouden." Meestal gaat het volgens hem goed, maar het kan ook een keer fout gaan.

Toch maken de Italianen die bij Campi Flegrei wonen zich weinig zorgen volgens Iris de Brouwer, die ook in de omgeving woont. "Die leven hier al hun hele leven mee", zei ze in juli. "Het is ook niet heftiger dan wat er in de jaren 80 was. Toen zijn hele delen ook geëvacueerd hier, dat is nu allemaal niet aan de hand."