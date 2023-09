TU Delft hoogst geklasseerde universiteit van Nederland op wereldranglijst

Op een wereldranglijst van het Britse tijdschrift Times Higher Education is de TU Delft gestegen van de 70e naar de 48e plaats. Daarmee behoort een Nederlandse universiteit voor het eerst sinds 2016 tot de beste 50 universiteiten van de wereld.

De afgelopen vier jaar was de Wageningen Universiteit de Nederlandse koploper, maar die is nu gezakt van plek 59 naar plek 64 bij de jaarlijkse World University Rankings. Opmerkelijk is dat de Universiteit Utrecht voor het eerst sinds 2011 buiten de top-100 is geëindigd. Waarom Utrecht zo hard is gedaald en Delft zo hard is gestegen, is onbekend.

Zes keer in top-100

De Universiteit van Amsterdam is 61e geworden. Daarmee zijn ze de op één na beste universiteit van Nederland en eindigen ze net boven Wageningen. Ook de Universiteit Leiden (77), de Rijksuniversiteit Groningen (79) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (99) hebben een plekje weten te bemachtigen in de top-100. De Britse Universiteit van Oxford is voor het achtste jaar op rij beoordeeld als de beste universiteit van de wereld.

Times Higher Education beoordeelt ieder jaar de prestaties van universiteiten op verschillende factoren zoals onderwijs, onderzoek, kennisoverdracht en internationale positionering. Het is een van de belangrijkste wereldwijde ranglijsten van universiteiten.